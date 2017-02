Prefeitura apresenta novos médicos Cubanos que atuarão em Novo Progresso

Na Prefeitura de Novo Progresso-Pa, no gabinete do prefeito, foi o local escolhido para a apresentação dos seis médicos estrangeiros (Cubanos) que irão trabalhar no município por meio do Programa Mais Médicos, do Governo Federal. O evento aconteceu nesta quarta-feira (01) e contou com presença de secretários municipais, coordenadores de PSF’s, CAP’s e convidados. A ação faz parte da proposta do Governo Municipal que busca ampliar os atendimentos nos Postos de Saúde da Família (PSF’s), além de promover a saúde preventiva da população.

O secretario de Saúde, Eloido Bertollo, deu boas vindas aos novos médicos cubanos e disse que a vinda dos médicos vem ao encontro das metas traçadas pela Secretaria de Saúde, que tem buscado melhorar o acolhimento dos pacientes nos (PSF’s). Disse que o município ainda pode receber dois ou mais médicos para atendimento dos PSF´’s, que serão inaugurados em breve.

Segundo o secretário de Governo Breitner Vidovix, a proposta do Mais Médicos está em sintonia com o conceito de atendimento preventivo, a forma considerada mais eficaz de atuação na saúde. “É um presente receber os médicos cubanos, que são formados dentro dessa lógica da prevenção.

Para Breitner, é necessário resolver a maior parte dos problemas de saúde, por meio de ações de prevenção nos (PSF’s), diminuindo assim os atendimentos hospitalares, que são mais custosos. “A lógica é fazer gestão para que os problemas sejam sanados na origem e também estimular a saúde preventiva”, finalizou.

Os médicos farão atendimentos nos seguintes PSF’

Henrique Lima de Meneses (Jardim Planalto);

Dr. Isaias Pinheiro Antunes (Juscelândia);

Jardim América;

Distrito de Vila Isol (Km 1000);

Comunidade de Alvorada da Amazônia;

Comunidade de Santa Julia;

Comunidade de Riozinho das Arraias.

O nome dos novos médicos são: Marian Cespedes Sanchez, Yanet Verdecia Dieguez, Denis Puentes Kovaleva, Daimi Labanino Noa, José Manoel Perez Gonzalez e Vivian Hernandez Matos.

O município já conta contava com o médico Divino Vitor dos Santos, que já está atendendo no programa Unidade de Saúde Familiar desde o ano de 2016, o mesmo é brasileiro e se formou em Cuba.

Fonte: ASCOM/PMNP – Por: Claudinho Leite

