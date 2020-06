Prefeitura asfalta mais ruas em vários pontos da cidade e quer mais para acabar com à poeira em Novo Progresso.

(Foto:Reprodução) – Novo Progresso vem vivenciando obras de melhorias de infraestrutura de suas vias públicas como há anos não acontecia na cidade.

“Obras no municipio tem que ter ação do Prefeito, é o prefeito que corre atrás e executa as obras”…

“Asfalto acaba com poeira e lama nas ruas da cidade, é o prefeito quem faz ,vou fazer muito mais,disse Macarrão”.

São melhorias que estão indo ao encontro de desejos antigos dos moradores. Só na última semana, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, realizou o asfaltamento de várias ruas no bairro Pires de Lima,Vista Alegre e Jardim Planalto, e ainda serão asfaltadas os bairros Cristo Rei ,Jardim América,Jardim Santarém e Bela Vista.

Ao todo serão mais de 25 mil metros de vias a serem totalmente pavimentadas. Os bairros foram apontados a dedo pela prefeitura, avenida Brasil foi escolhido, em outubro do ano passado, para o lançamento e início do projeto para recuperação e asfaltamento de ruas nos bairros da cidade.

As obras vem sendo aprovadas pelos moradores, como é o caso de Euclides Jesus da Conceição Silva, do Pires de Lima, que não escondeu sua alegria ao ver as máquinas trabalhando: ‘asfaltar nosso bairro é o melhor que o prefeito poderia ter feito. Vai acabar com toda poeira e vamos ficar com as nossas casas mais limpas, sem pó. E vai beneficiar também, no período de chuva, porque o bairro ficava com muito barro’.

“Diante da crise econômica nacional, com o governo federal vivenciando cortes drásticos de verbas, graças a Deus a Prefeitura de Novo Progresso vem superando as dificuldades. Estamos conseguindo driblar a crise e manter os nossos projetos em andamento, prova disto que em 2018/2019 eu corri atrás deixei o nome da prefeitura limpo , foi o prefeito Macarrão que fez isto, deixou o municipio pronto para receber os recursos, que a anos não recebia. Eu quero fazer mais, muito mais,mais muito mesmo, o asfalto acaba com a poeira é para sito que estou trabalhando,disse Macarrão.

“Vou ser o prefeito que mais fez asfalto em Novo Progresso”,concluiu.

Em Vídeo o Prefeito divulgou mais obras.

Assista;

Macarrão (PL),destacou ainda que as obras nos bairros da cidade representam muito para a sua gestão. “Infelizmente encontramos as ruas do bairro em péssimas condições, pois nas gestões anteriores a cidade foi abandonada. Hoje, é motivo de satisfação poder levar asfalto a todas as vias da cidade de Novo Progresso, vamos fazer muito mais, vamos acabar com a poeira nesta cidade”, destacou.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...