Prefeitura cadastra mais de 7 mil famílias para o residencial Moaçara I e II em Santarém

A Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, realizou o cadastro de 7.013 famílias que buscam conquistar um apartamento no Residencial Moaçara I e II. As inscrições iniciaram dia 6 de junho e encerraram na terça-feira (8) com todos os agendamentos prévios sendo atendidos. A iniciativa faz parte do programa do Governo Federal “Minha Casa Minha Vida”.

A coordenadora do Trabalho Técnico Social (TTS), Euna Vasconcelos informou que do total de inscrições, 858 são da Associação de Moradores do Aeroporto Velho (Ambav). Agora, a equipe está trabalhando em outra etapa do cadastramento que é a avaliação.

“Vamos verificar se estão na lista do IPTU e se estão com alguma pendência. Após isso, vamos verificar a conectividade no Cadastro Único, para então realizamos as visitas para as pessoas que tiveram os cadastros deferidos. Assim que concluirmos as visitas, enviaremos a documentação para a Caixa Econômica Federal que terá 90 dias para a devolução da lista dos aptos e inaptos”, explicou.

De acordo com Euna, todas as pessoas que compareceram no prédio do TTS foram atendidas, mas muitas não puderam se cadastrar por falta de documentação.

O residencial é um empreendimento habitacional localizado na Avenida Moaçara, no bairro Aeroporto Velho. É composto por 1.408 unidades habitacionais do tipo apartamento, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, sistema de aquecimento de água, sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto, mais a área externa em 48 blocos no Residencial I e 40 blocos no Residencial II, dispostos em quatro andares.

