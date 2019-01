Prefeitura conserta danos na rede de esgoto próximo ao Lago

(foto:Reprodução) – Uma equipe do Serviço da Secretaria de Obras do município de Novo Progresso, consertou um vazamento na rede de esgoto nas proximidades da Orla do Lago.



A Secretaria de Obras do município, identificou uma ligação clandestina de esgoto direto no alagado. Foi tomado as medidas cabíveis, entre elas o bloqueio do vazamento. O secretário da pasta Sr. José Lopes informou que foi instalado dois motores novos, um na estação de bombeamento próximo ao lago e outra na Estação de tratamento, que ajudou a normalizar o vazamento próximo a Orla do Lago.

Segundo o secretário, outras medidas estão sendo tomadas para sanar os problemas de vazamento em algumas redes de esgoto nos bairros, mas que existe muitas ligações irregulares nas redes, que prejudica o funcionamento, principalmente agora no período de chuvas.

“Foi preciso isolar ligação irregular para realizar este conserto, além do enorme prejuízo ocorrido”, observou o chefe de Obras da cidade.

“Solicitamos mais prudência aos usuários, para que evitem ligar clandestinamente”. “É importante ratificar que apenas a autarquia tem autorização para interferir na rede, sendo que o morador imprudente poderá pagar multa”. Antes de executar qualquer intervenção na rede, o munícipe deve se informar na prefeitura.

