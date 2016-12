Prefeitura conserta e entrega ambulância para o atendimento do SAMU

A Prefeitura de Novo progresso através do Prefeito Macarrão (PSC), consertou e entregou nesta sexta-feira (23) a ambulância para o atendimento do SAMU.

A ambulância estava parada no pátio do hospital municipal com cambio estragado e por falta de recurso para manutenção. O veiculo (único) usado pra atendimento de emergência e no auxilio no transporte dos pacientes de seu domicílio até o Hospital e ainda em demais serviços de saúde do SUS, estava a mais de dois meses parada e o atendimento estava sendo feito com outra ambulância usada nas comunidades. O Prefeito assim que o veiculo ficou pronto postou no facebook e disse, ”pronto esta entregue AMBULÂNCIA, agora vamos trabalhar para melhorar ainda mais nosso município” – ‘novo ano vem ai’. Boas Festas a todos!

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...