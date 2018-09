Prefeitura de Alta Floresta abre processo seletivo com salários que chegam a R$6,4 mil

A Prefeitura de Alta Floresta (a 812 quilômetros de Cuiabá) publicou um edital nesta sexta-feira (14) para um processo seletivo, que visa a seleção de profissionais de nível fundamental e superior. Ao todo, são 16 vagas e a remuneração chega a R$ 6,4 mil. O prazo de contratação é de seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

De acordo com o edital, para os cargos de nível superior são três vagas, para assistente social, três para médico, duas para psicólogo, uma para fonoaudiólogo e uma para contador do Consórcio Municipal de Saúde. Para nível fundamental são seis vagas para agente de combate as endemias.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da Prefeitura, a partir das 07 horas desta segunda-feira (17) até as 23h59 horas da próxima segunda-feira (24).

Após concluir a inscrição, o candidato deverá imprimir a ficha com todos os campos preenchidos em duas vias e apresentá-la juntamente com os documentos comprobatórios, em envelope devidamente identificado para validação da Comissão.

Confira o edital AQUI.

