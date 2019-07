Prefeitura de Altamira confirma concurso para contratar servidores

Publicação no Diário Oficial da União prevê licitação para banca organizadora(Foto:reprodução)

A Prefeitura Municipal de Altamira vai realizar concurso e publicou no Diário Oficial da União dessa segunda-feira (22), aviso de licitação para realização de um pregão presencial, para contratar banca organizadora para realizar um novo concurso público neste ano.

As propostas serão abertas no dia 2 de agosto. A medida atendeu a uma decisão da Justiça, para a contratação de novos funcionários.

No pregão publicado no portal da prefeitura, explica a intenção: “Seleção e contratação de instituição especializada na prestação de serviços técnico-especializados no planejamento, organização e realização de Concurso Público para preenchimento de diversos cargos, no âmbito do Poder Executivo Municipal.”

