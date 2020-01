Prefeitura de Belém abre concurso com salários de quase R$ 4 mil

A expectativa é que o edital seja publicado até o final deste mês | Reprodução

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), informa que autorizou a realização de concurso para a Secretaria Municipal de Educação (Semec) previsto ainda para o primeiro trimestre de 2020. Os cargos são para professor licenciado pleno e de técnico pedagógico, ambos de nível superior.

A banca organizadora do certame é do Instituto AOCP, do estado do Paraná. Assim que a empresa organizadora fechar as ementas técnicas, o edital será publicado, o que está previsto para o final de janeiro de 2020.

No total são 494 vagas, sendo 314 para professor licenciado pleno (remuneração R$ 3.320,25), e 180 para técnico pedagógico (R$ 3.884,22).

Em breve, haverá as informações adicionais disponíveis no site.

terça-feira, 07/01/2020, 15:09

