Prefeitura de Belterra abre seleção com quase 300 vagas na área da educação; Aproveite!

A Prefeitura Municipal de Belterra, no oeste do Pará, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (Semed), está com processo seletivo aberto a fim de preencher 285 vagas temporárias. As chances são para candidatos de níveis médio e superior. Do total de vagas, 95 são para contratação imediata e 190 para formação de cadastro reserva.

OPORTUNIDADES

O certame está disponibilizando vagas para as funções de professor de atendimento educacional especializado, professor de educação infantil, professor de anos iniciais e professor nas especialidades de educação física, história, geografia, matemática, língua portuguesa, ciências e língua materna indígena.

REQUISITOS

Os interessados ao cargo de professor de língua materna indígena devem possuir nível médio e curso de idioma Munduruku ou declaração expedida pela Funai, informando que o candidato domina a língua.

INSCRIÇÕES

Os candidatos devem se inscrever presencialmente, até o dia 10 de dezembro de 2018, na Semed. Os interessados devem se apresentar na Vila Americana, nº 253, Bairro Centro, com horário de atendimento das 9h às 14h.

SELEÇÃO

O processo seletivo será composto por uma única etapa, referente à análise de títulos (de caráter classificatório).

