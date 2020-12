Prefeitura de Belterra oferta mais de 120 vagas em processo seletivo

Oportunidades são para atuação em escolas de educação básica no período letivo do ano que vem

O processo seletivo simplificado da Prefeitura de Belterra, no Pará, vai preencher 126 vagas e formar cadastro de reserva em vários cargos de níveis médio e superior, para atuação nas escolas de educação básica no período letivo do ano que vem.

As oportunidades são para ingresso nos cargos de técnico pedagógico (5), professor mediador – apoio especializado (13), de atendimento educacional especializado (7), de educação infantil (18), de anos iniciais (31), de educação física (7), de história (8), de geografia (10), de matemática (9), de língua portuguesa (8), de ciências (7) e de língua materna indígena (3).

O salário do professor mediador será de R$ 1.045, enquanto o dos professores e técnicos pedagógicos será de acordo com o piso nacional do magistério vigente. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de dezembro, pelo site da prefeitura de Belterra. O candidato deverá ler atentamente o edital; preencher o cadastro e requerer sua inscrição, que, além de outras informações, exigirá o número do CPF, dados de contato e informações acerca da escolaridade, experiência profissional e qualificação; conferir dados digitados no cadastro eletrônico de inscrição e confirmá-los.

No momento do envio da ficha de inscrição, anexar as cópias dos seguintes documentos: currículum vitae; documentos de comprovação dos requisitos básicos e dos títulos, de acordo com o cargo pleiteado, reconhecido pelo MEC; certificado de cursos de atualização na área da educação; comprovante de experiência profissional de acordo com o cargo pleiteado; e, no caso do candidato ser pessoa com deficiência, anexar laudo emitido por médico especialista. O processo seletivo terá, além da inscrição, apresentação de documentos e análise documental.

Por:Elisa Vaz

