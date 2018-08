Prefeitura de Capanem oferece 577 vagas com salário de até R$ 6 mil

Concurso de Capanem oferece 577 vagas com salário de até R$ 6 mil

O certame oferece oportunidades em todos os níveis de escolaridade

(Foto: Reprodução) -Seguem abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Capanema. O certame objetiva o preenchimento de 577 oportunidades em todos os níveis de escolaridade e as remunerações variam de R$ 954 a R$ 6.150. Os interessados podem realizar a inscrição no site da Fadesp. As taxas vão de R$ 50,00 a R$ 70,00.

Para o nível fundamental as vagas ofertadas são: auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços urbanos, coveiro, vigia, mecânico de máquinas e veículos, operador de máquinas, motorista e motorista de caminhão.

Já o nível médio existem vaga na área de assistente administrativo, secretário escolar, agente de fiscalização de obras, fiscal de receitas municipais, agente de fiscalização de trânsito, fiscal ambiental, cuidador educacional e cuidador social.

Quem optar pelos cargos de nível médio técnico, o concurso oferece oportunidades como técnico em radiologia médica, técnico em computação, técnico agrícola, técnico em laboratório médico, técnico em edificações e topógrafo.

Os cargos de nível superior são: assistente social, nutricionista, contador, engenheiro civil, engenheiro agrônomo, enfermeiro, médico veterinário, fisioterapeuta, odontólogo, psicólogo, administrador, fonoaudiólogo, auditor fiscal, analista de sistema, engenheiro ambiental, engenheiro florestal, geólogo, bibliotecário, engenheiro de pesca, médico clínico geral, professor de educação física, professor de educação básica II e técnico pedagógico.

Provas

As provas objetivas serão aplicadas no dia 21 de outubro, sendo pela manhã para os níveis fundamental e superior e, à tarde, para os níveis médio e técnico. Ao todo, serão 30 questões de disciplinas variadas, dependendo do cargo pretendido: português, legislação, meio ambiente, atualidades, noções de informática, matemática e raciocínio lógico e conhecimentos específicos.

Passarão por avaliação de títulos os candidatos aprovados na prova objetiva que possuírem nível superior.

Candidatos de nível médio que concorrerem para o cargo de agente de fiscalização de trânsito também farão prova de aptidão física.

O prazo de validade do Concurso Público é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

