Prefeitura de Cuiabá leiloa mais de 470 veículos apreendidos há mais de 60 dias

É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos lotes em seus locais de exposição, sendo vedados quaisquer outros procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de peças. As fotos divulgadas no site www.focoleiloes.com.br serão meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado dos bens.

Os veículos e demais Lotes previstos para alienação, constantes nos Anexos I e II poderão ser visitados pelos interessados, no período de visitação que será nos dias úteis, de 19 a 24 de agosto de 2020, das 09h às 12h e 14h às 16h, no Pátio da Rodando Legal/SEMOB-MT – Rua Beira Rio, S/N, Lote A01, Jardim Bela Marina, CEP 78000-000.

O procedimento é realizado de acordo com as Leis Federais nº 8.078, de 1990, Lei nº 8.666, de 1993, Lei nº. 9.503, de 1997, Lei nº. 13.160, de 2015, Decreto Federal nº. 21.981, de 1932, Resolução Contran nº. 623, de 2016, bem como a legislação afim.

O leilão será realizado no dia 25 de agosto, às 9 horas, apenas na modalidade on-line, sendo a Foco Leilões a empresa organizadora, por meio do sítio eletrônico www.focoleiloes.com.br, do tipo maior lance por lote.

