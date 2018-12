Prefeitura de Ipixuna do Pará tem vagas de agentes comunitários e de endemias

(Foto: Reprodução/internet) – A Prefeitura de Ipixuna do Pará informa, através do Diário Oficial http://www.ioepa.com.br/pages/2018/2018.12.20.DOE.pdf, publicado na manhã desta quinta-feira (20), a abertura do processo seletivo que vai ofertar diversas vagas, com o objetivo de contratar agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias para atuar nas zonas urbana e rural.

Os candidatos interessados nas oportunidades podem realizar suas inscrições na Secretaria Municipal de Promoção Social, situado na avenida Presidente Vargas, S/N, centro, Ipixuna do Pará, no período de 09 a 10/01/2019, no horário das 8h às 18h, e dia 11/01, das 8h às 12h.

Mais informações acesse o endereço eletrônico da prefeitura. Confira o edital na íntegra AQUI!

(DOL Concursos)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...