Prefeitura de Ipixuna inscreve a partir de hoje para 440 vagas

O processo de seleção constará de prova escrita objetiva, composta de 50 questões de múltipla escolha; e prova e títulos, para cargos de nível superior. As provas objetivas serão aplicadas na própria cidade de Ipixuna do Pará, previstas para os dias 20 e 21 de janeiro de 2018, conforme a vaga disputada.

No total, serão selecionados 440 profissionais. As jornadas de trabalho previstas são de 30 a 40 horas semanais ou 100 a 200 horas mensais.

Começam nesta segunda-feira (06) e seguem até o dia 27 de novembro as inscrições para o concurso da Prefeitura de Ipixuna do Pará, nordeste paraense.

