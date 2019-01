Prefeitura de Itaituba não dará dinheiro para ajudar o carnaval

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A informação do BLog do Jota Parente.

(foto:Divulgação Internet)- O prefeito Valmir Climaco (MDB), entrevista ao Jornalista Jota Parente na Rádio Alternativa 104,9 no último sábado, confirmou que esse ano a Prefeitura de Itaituba, não ajudar na promoção do Carnaval com nos anos anteriores.

