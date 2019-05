Prefeitura de Itaituba (PA) anuncia “PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO” na área da educação

As inscrições e a entrega dos currículos, deverão ser realizadas a partir do dia 17 a 20 de maio (Foto: Reprodução)

A Prefeitura paraense de Itaituba no Pará divulgou o edital n.º 02/2019 referente ao seu mais novo processo seletivo simplificado, destinado a formar cadastro de reserva para os cargos de Professor (Matemática, Língua Portuguesa, Séries Iniciais/1º ao 5º Ano, Séries Iniciais/Educação Inclusiva e Ciências Físicas/Biológicas) e Auxiliar de Serviços Gerais Educacional.

Este processo seletivo será constituído por análise de currículo e avaliação documental. As inscrições e a entrega dos currículos, deverão ser realizadas a partir do dia 17 a 20 de maio de 2019, na sala de reuniões da SEMED do município.

Confira o edital!

É obrigatório o candidato protocolar junto à Comissão do Processo Seletivo Simplificado – Análise de Currículo, a documentação exigida para o respectivo pleito. Já a partir das 12 horas do dia 22 de maio de 2019, será divulgado o resultado final no Diário Oficial do Município de Itaituba, Murais oficiais, físicos e virtuais da Secretaria Municipal de Educação e no endereço eletrônico da Prefeitura de Itaituba.

(DOL Concursos)

