Prefeitura de Itaúba (MT) abre 25 vagas em processo seletivo com salário de até R$ 6,5 mil

Por G1 MT 30/10/2019 05h01 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o edital publicado, as vagas são para os seguintes profissionais: vigia, zeladora, apoio administrativo educacional, técnico de enfermagem, bioquímico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, professor e químico.

A Prefeitura de Itaúba, a 599 km de Cuiabá, divulgou um processo seletivo com 25 vagas. Segundo a prefeitura, os salários variam entre R$ 1.246,89 a R$ 6.597,42. As inscrições podem ser feitas entre os dias 4 e 19 de novembro.

You May Also Like