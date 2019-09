Prefeitura de Jacareacanga – PA abre diversas vagas de Agentes de Saúde

A Prefeitura de Jacareacanga, do estado do Pará, divulgou aos interessados a abertura das inscrições referente ao seu processo seletivo simplificado que visa preencher vagas para Agente Comunitário de Saúde (ACS). De acordo com o edital, os novos contratados serão regidos pelo Regime Jurídico Único.

Inscrições

As inscrições ficarão disponíveis até o dia 03 de outubro de 2019, das 08 às 14 horas na sede da prefeitura. Mais informações poderão ser consultadas no edital, que estará disponível na Secretaria Municipal de Saúde de Jacareacanga – SEMUS.

Edital

Já o extrato do edital foi divulgado na edição de 23 de setembro de 2019 do Diário Oficial do Estado do Pará (DOE – PA), na página 126.

O município

Jacareacanga é um município localizado no sudoeste do Pará, na divisa com o estado do Amazonas (Maués) e Mato Grosso (Apiacás), a cerca de 1.700 km da capital Belém. Fundado em 1961, o município se emancipou de Itaituba.

