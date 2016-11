Prefeitura de Juruti lança edital para concurso

(imagem DOL) A Prefeitura Municipal de Juruti divulgou o edital de normas para realização de concurso público, buscando preencher 600 vagas e formar cadastro de reserva em várias funções municipais, com oportunidades para todos os níveis de escolaridade.

Do total de vagas ofertadas, 5% serão reservadas aos candidatos portadores de deficiência. Já os salários ofertados chegam a R$ 3.390,00 por jornada de trabalho de 40 horas por semana. Veja as oportunidades:

Nível fundamental incompleto – Agente Ambiental (8), Agente de Serviços Gerais (70), Agente de Serviços Urbanos (62), Ajudante de Pedreiro (10), Encanador (1), Merendeira (23), Motorista de Veículo Leve (4), Operador de Lancha (10) e Pedreiro (3).

Nível fundamental completo – Agente de Vigilância Sanitária (1).

Nível médio e técnico – Assistente Administrativo (60), Auxiliar Contábil (2), Auxiliar de Odontologia (8), Guarda Municipal (50), Operador de Máquina Pesada (5), Técnico de Enfermagem (41), Técnico de Laboratório (1), Técnico de Edificação (1) e Técnico em Informática (8).

Nível superior – Arquiteto (1), Assistente Social (6), Auditor Fiscal (1), Enfermeiro (12), Engenheiro Agrônomo (1), Engenheiro Civil (1), Farmacêutico Bioquímico (2), Jornalista (1), Médico Veterinário (1), Odontólogo Cirurgião Dentista (4), Procurador (3), Psicólogo (1), Professor de Educação Infantil (123), Professor de Biologia (10), Professor de Física (6), Professor de Geografia (7), Professor de História (7), Professor de Inglês (13) Professor de Matemática (9) e Professor de Português (11).As inscrições devem ser feitas via internet no endereço eletrônico da banca Fadesp – www.portalfadesp.org.br, solicitada no período entre o dia 07 de novembro e 23h59 do dia 05 de dezembro de 2016, horário de Belém. As taxas variam entre R$ 45,00 e R$ 70,00.

As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas na data prevista de 18 de dezembro de 2016, em locais a serem ainda divulgados. Haverá ainda prova de títulos para Professores.

O prazo de validade do concurso público é de dois anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. Veja o edital.

