Prefeitura de Marabá anuncia concurso com 845 vagas

(Foto: Reprodução) – A Prefeitura de Marabá divulgou a abertura de um concurso público com 845 vagas disponíveis em todos os níveis.

Os salários vão de R$ 954 até R$ 3.565 dependendo do cargo. As inscrições começam no próximo dia 12 e encerram-se no dia 10 de janeiro de 2019, e serão realizadas através do site www.portalfadesp.org.br.

O concurso contará com três tipos de provas, objetiva, prova de títulos e de aptidão física. O concurso tem o prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.

O conteúdo programático já está no edital e os interessados já podem começar a estudar. 5% das vagas serão destinadas as pessoas com algum tipo de deficiência.

