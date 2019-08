Prefeitura de Matupá abre seletivo para contratar servidores na área de Saúde

A prefeitura de Matupá (209 quilômetros de Sinop) abriu edital do processo seletivo simplificado para preencher oito vagas no cargo de Agente Comunitário de Saúde. O salário é de até R$ 1,2 mil para trabalhar 40 horas semanais.

De acordo com o documento, a função exige escolaridade de ensino médio completo, residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital e ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial de 40h.

Os interessados podem se inscrever entre os dias 2 a 13 do próximo mês, na secretaria Municipal de Saúde, na rua Luiz Mena, no centro de Matupá. Não será cobrada taxa.

As provas objetivas terão questões de língua portuguesa com interpretação de texto, matemática, conhecimentos específicos do cargo, legislação de saúde pública e conhecimentos gerais. A aplicação está prevista para o dia 22 de setembro das 08h às 11h. Os locais ainda serão divulgados.

O seletivo terá validade por um ano, podendo ser prorrogável, por igual período.

Só Notícias/Cleber Romero (foto: divulgação/arquivo)

16/08/2019 11:24

