Prefeitura de Nova Ipixuna oferta 151 vagas em concurso.

A prefeitura de Nova Ipixuna, no sudeste paraense, está com as inscrições abertas para o concurso público que ofertará 151 vagas efetivas, mais cadastro de reserva. A inscrição é online e será realizada no período de 19 de agosto a 10 de outubro na página de acompanhamento.

Das 151 vagas, 79 são destinadas a cargos com escolaridade Fundamental Completo e Incompleto, 34 para nível Médio e 47 para Superior.

A taxa de inscrição custa R$ 45,00 para os cargos de nível Fundamental (completo e incompleto); R$ 50,00 para o Médio e R$ 70,00 para o superior. O pagamento pode ser feito em qualquer banco até o dia 11 de outubro.

Candidatos às vagas reservadas para Pessoa com Deficiência (PcD) podem solicitar isenção da taxa. Eles têm até o dia 07 de outubro para fazer a inscrição online, preencher o formulário disponível na página do concurso e enviá-lo junto com a documentação exigida no edital para a FADESP.

Ao enviarem esse material, devem também informar se precisarão de tratamento diferenciado e/ou tempo adicional para realização das provas objetivas. Tudo deve ser enviado através de carta registrada à Comissão Executora do Concurso de Nova Ipixuna – Fadesp (Documentos PcD – Concurso de Nova Ipixuna), Rua Augusto Corrêa, s/n, Campus Universitário da UFPA, Guamá, Belém-Pará, CEP 66075-110.

Aqueles que não obtiverem a isenção devem pagar a taxa, se quiserem se inscrever. O concurso oferta, entre os cargos de nível Fundamental Completo, vagas para Auxiliar de Serviços Gerais (entre auxiliar, servente e zelador), Agente de Portaria (vigia) e Agente Comunitário de Saúde (ACS), por exemplo.

Entre as de nível Médio estão de Assistente Educacional, Auxiliar de Escritório e Atendente. Para cargos técnicos há vagas como técnico Agrícola, Ambiental e de Administração.

Entre os cargos de nível Superior estão os de Assistente Social, Biomédico, Enfermeiro, Médico, Engenheiro Civil, Odontólogo e professor com licenciatura nas séries iniciais, Arte, Geografia, História, Matemática, Língua Inglesa e Língua de Sinais.

A remuneração varia de R$ 880,00 a R$1.721,25, sendo que alguns cargos terão direito a gratificações. A carga horária varia conforme o cargo.

A partir do dia 13 de outubro será liberado na página de acompanhamento do concurso, o cartão de confirmação da inscrição.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 23 de outubro, no município, em dois horários. Pela manhã, das 8h às 12h (horário local) para os candidatos inscritos nos cargos de nível Fundamental Completo e Superior. À tarde, das 14h30 às 18h30, para os de nível Médio.

As questões serão de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. Todos os detalhes estão no edital.

