“Prefeitura de Novo Progresso abre seleção para Agentes de Saúde”

O processo de seleção para Agentes de Saúde e Comunitários e de Combate às Endemias inscreve entre os dias 04 de Julho até dia 31 de Julho de 2017.

O salário oferecido é de R$ 1.014,00 (hum mil e catorze reais). A Prefeitura de Novo Progresso, autarquia municipal localizada no estado do Pará, divulgou que estarão abertas entre os dias 04 de julho até dia 31 de julho de 2017, as inscrições para uma seleção simplificada que irá preencher 67 vagas e formar cadastro de reserva nos cargos de Agente Comunitário de Saúde (35) e Agente de Combate às Endemias (12) para atuação nos bairros do município. O salário dos empregos é de R$ 1.014,00, por jornadas de trabalho de 40 horas semanais.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas de forma presencial, junto ao Setor de Arrecadação e Tributos da Prefeitura. O valor da inscrição é de R$ 60,00.

As provas do certame serão aplicadas em dia, hora e local que ainda serão divulgados pela organização do concurso. Veja edital aqui.

