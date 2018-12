Prefeitura de Novo Progresso adquire micro-ônibus para pacientes que fazem Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

(Foto:Reprodução)- Para facilitar o deslocamento de pacientes que precisam de tratamento fora do município, a prefeitura de Novo Progresso adquiriu, para a Secretaria de Saúde, um micro ônibus zero quilômetro, é mais uma das recentes aquisições, que tem como objetivo oferecer mais conforto e mobilidade, com um serviço público de qualidade para os progressenses.

O prefeito de Novo Progresso, Ubiraci soares (Macarrão -PSC), divulgou nas redes sociais (facebook e WhatsApp) a aquisição;Mais uma conquista para Novo Progresso 2018 foi um ano cheio de conquistas 👏👏

Fomos contemplados através do governo federal com um microônibus para atendimento da Secretaria de Saúde especificamente do TFD do nosso município,agora será possível deslocar mais pessoas para Santarém para tratamento de saúde #AgoraéTrabalho. “Nosso objetivo é transportar as pessoas com conforto e segurança, oferecendo mais dignidade aos pacientes que precisam de atendimento em outra cidade”, destacou.

O veículo

O veículo atende as exigências para o transporte de pacientes, conta com a capacidade de 32 passageiros, é dotado de ar condicionado, poltronas confortáveis e reclináveis, bagageiro, e muito mais conforto, segurança e amplo espaço interno para a locomoção dos pacientes, além de lugar para cadeirante.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.



“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...