Prefeitura de Novo Progresso anuncia obras e inicia asfalto em ruas da cidade

Atualmente, a Prefeitura de Novo Progresso, tem diversas obras em andamento, hospital encabeça a lista de prioridades, em seguida são as de pavimentação asfáltica e drenagem que somam um investimento de mais de R$ 12 milhões – recentemente foi licitado mais R$ 7 milhões pelo Governo do Estado para conclusão da Escola TECNOLÓGICA de Novo Progresso.O asfalto da rua Tiradentes no Bairro Santa Luzia é com recursos próprios da Administração Municipal.

Somente no bairro Santa Luzia, trechos de três ruas estão recebendo pavimentação asfáltica com drenagem superficial, um investimento de recursos próprio do Município.

A Prefeitura de Novo Progresso iniciou na última semana a primeira etapa do maior Plano de asfaltamento do município. Os trabalhos iniciam pela licitação , esta incluso com a pavimentação a instalação de galerias de águas pluviais e drenagem na Avenida Brasil , e terão continuidade com o asfaltamento da rua Itaituba, recuperação da Avenida Belém, tapa buracos da avenida jamanxim entre outras.

A pavimentação da Rua Tiradentes a é uma antiga reivindicação dos moradores que sofriam com a poeira e o barro. “Queremos que a infraestrutura e a qualidade de vida chegue a todos os cantos da cidade. As obras só estão recomeçando. Temos muito ainda por fazer”, disse o prefeito Macarrão.

Mais asfalto

De acordo com o prefeito, está em fase de licitação a pavimentação de mais 29 quilômetros de asfalto nas ruas do município. As obras terão inicio nos próximos dias, os recursos são do Governo Estadual e Federal.

Prefeito não para

A prefeitura municipal através da Secretaria de obras está realizando a recuperação de cerca de 25 km da vicinal marajoara. Em parceria com os produtores rurais da vicinal . As ruas sem pavimento da cidade e dos bairros também estão sendo recuperadas.

O prefeito esteve na capital na última semana, buscando recursos no Palácio do Governo Simão Jatene (PSDB). Macarrão foi acompanhado do Deputado Estadual Hilton Aguiar, e recebido pelo chefe da Casa Civil do Governo do Estado, secretario de infraestrutura, educação, segurança. Macarrão esteve em audiência com o Governador Simão Jatene, o prefeito solicitou mais recursos para o programa de pavimentação em Novo Progresso e uma emenda para conclusão do Hospital Municipal. Entre outros pedidos, Macarrão também solicitou recurso para recuperação de vicinais e comunidades.

Governo licita Escola Tecnológica

Na viagem Prefeito Macarrão na companhia do Deputado Hilton Aguiar em Belém , foi acertado o reinicio dos serviços para concluir a obra da escola TECNOLÓGICA, o governo fez compromisso de apreçar o processo licitatório, nesta segunda –feira foi publicado no diário oficial do estado a homologação da licitação de mais de R$ 7 milhões. Os serviços serão realizados coma empresa MD CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA, eles se comprometeram de contratar mão de obra local, gerando mais emprego no município.

Escola Waldemar Lyndemaier

O Prefeito de Novo Progresso anunciou na mesma viagem que esteve em Belém o convênio no valor de R$ 2,900 (dois milhões e novecentos mil reais) , que serão investidos na reforma da escola Estadual Waldemar Lindemayer, em Novo Progresso.

Academia do Setor Industrial

Foi inaugurado nesta sexta-feira (15) a academia do bairro industrial , moderna e completamente funcional, para melhorar a vida das pessoas daquele local. Na inauguração o prefeito Macarrão prometeu ainda neste ano concluir a obra da escola Municipal que esta em andamento naquele bairro, estamos cobrando da empresa a conclusão da obra , disse Macarrão.

