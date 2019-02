Prefeitura de Novo Progresso apoiará recadastramento biométrico da Justiça Eleitoral

A Justiça Eleitoral deverá contar com o apoio da Prefeitura de Novo Progresso para o recadastramento biométrico dos mais de 20 mil eleitores da cidade.(Foto:Nardino Filho via WhatsApp)



O prefeito Macarrão recebeu nesta manhã de quarta-feira (13/02), em seu gabinete, na Prefeitura Municipal o juiz eleitoral Dr. Juliano Mizuma Andrade e Dr. Gustavo de Queiroz Zenaide Promotor Eleitoral da 91ª Zona Eleitoral e o representante O TRE/ PA Raimundo Jociney Bastos de Almeida- Coordenador de Biometria, representando o Grupo de trabalho de Biometria no município – responsável pela 91ª Zona, vereadores e servidores da justiça eleitoral. Na ocasião, foram discutidas estratégias e formas do município contribuir com a Justiça Eleitoral no sentido de se fazer uma maior divulgação, para garantir com que todos os cerca de 20 mil eleitores de Novo Progressos realizem o cadastramento biométrico, já que a procura até o momento no local de recadastramento esta abaixo do esperado.

Na oportunidade o Prefeito Municipal Ubiraci Soares [Macarrão] , tomou conhecimento da proposta apresentada pela Justiça Eleitoral – proposta de revisão do eleitorado no município de Novo Progresso , com inicio em 13 de março até 12 de abril de 2019. A novidade que terá dois polos de atendimento, ambos na sede da 91ª ZE, trazendo comodidade e melhoras no atendimento para o cadastro de Biometria dos Eleitores do Município. A novidade foi a proposta de cadastro biométrico itinerante até as comunidades mais afastadas do município de Novo Progresso , para garantir agilidade no atendimento destas comunidades mais afastadas do município.

Conforme o prefeito Macarrão repassou ao Jornal Folha do Progresso, a gestão municipal empenhará esforços no sentido de contribuir “para que todo o eleitorado da cidade participe do próximo pleito, em 2019, já com a identificação biométrica”.

As parcerias com as gestões municipais nas cidades paraenses para o recadastramento biométrico é uma das estratégias do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura para o cumprimento da meta de biometrizar os eleitores do Pará para próxima eleição.

O eleitor que não realizar o procedimento dentro do período estipulado pela Justiça Eleitoral terá o título cancelado e, dentre outras implicações, ficará impedido de obter passaporte, receber aposentadoria ou pensão paga pelo governo federal, efetivar matrícula em instituição de ensino superior e tomar posse em cargo público.

Para mais informações, acesse cadastramento biometrico cidades do Pará.

