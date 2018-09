Prefeitura de Novo Progresso constrói rotatória para facilitar o trânsito

(Foto:Divulgação) -A Prefeitura de Novo Progresso realiza uma série de obras e investimentos em mobilidade urbana. Uma delas é a construção de uma nova rotatória que vai melhorar o acesso ao centro da Cidade, pela BR 163. O local tem grande fluxo de veículos que trafegam sentido centro e bairros e o número de acidentes cresceu nos últimos meses.

A rotatória é parte de um projeto que inclui a construção de canteiros, calçadas, nova iluminação e pavimentação.

O prefeito de Novo Progresso Ubiraci Soares (Macarrão) , explica que a obra é importante porque o município está se expandindo na direção da rodovia Br 163 e outros inúmeros bairros ao longo dela, onde há novos loteamentos.

“A cidade cresce nesta direção, por isso nosso planejamento é melhorar a mobilidade urbana”.

Mais um trabalho nosso para melhorar a vida dos Progressenses. Agora uma rotatória no lugar do semáforo para você não precisar ficar esperando no sol ou na madrugada quando não vem nem um outro veículo no outro sentido, sem se falar que quando este sinal queima trás o maior transtorno para os que usam esta via. Parabéns ao Ditranp e a Secretaria de Obras por este serviço, publicou o prefeito na sua pagina no facebook..

Com a construção da rotatória, todas as entradas que existiam dando acesso entre a BR 1632 e a Avenida Orival Prazeres foram parcialmente bloqueadas e só será possível fazer a travessia pelo contorno. Um trecho da avenida, que é paralela à rodovia, também tem uso por homens e maquinas trabalhando o trafego é reduzido no local.

Segundo o Chefe do Ditranp (Departamento Municipal de Transito) João Garimpeiro, as obras iniciadas em Setembro devem ser concluídas até o final do mes. “Estamos fazendo o trabalho demarcação do local. O próximo passo é iniciar a obra e concluir o mais rápido possível,disse.

Para evitar acidentes, lombadas serão colocadas nas proximidades da rotatória, reduzindo a velocidade dos veículos. O trânsito de pedestres será direcionado para a calçada, evitando o uso do canteiro por transeuntes.

Por:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.



“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...