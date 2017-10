Prefeitura de Novo Progresso contrata médico pediatra

A Prefeitura de Novo Progresso, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, contratou nesta semana um médico pediatra.

Dr. Arthur já esta em Novo Progresso.

A Prefeitura Municipal de Novo Progresso contratou médico especialista em pediatria.

Ele já chegou em Novo Progresso e foi apresentado no Hospital Municipal com a presença do Prefeito Macarrão , diretoria do Hospital e secretaria de saúde.

O médico contratado pela prefeitura estava a 15 anos no município de Aveiro e agora vai atender no Hospital Municipal de Novo Progresso , para prestar o atendimento necessário, o que dará mais segurança e tranqüilidade aos pacientes. Nesta semana já vai estar atendendo.

O Prefeito Macarrão(PSC) anunciou a chegada do Medico Dr Arthur, com exclusividade ao Jornal Folha do Progresso, falou ainda sobre a possibilidade de contratação de especialistas para atendimento integral: “A proposta é que no futuro tenhamos tanto o ortopedista quanto o pediatra atendendo trinta dias ao mês, embora seja muito difícil contratar esses profissionais devido à alta valorização de mercado, mas a intenção é que ao longo do ano possamos dispor desses profissionais prestando atendimento durante no correr do mês”, disse.

Da Redação jornal Folha do Progresso

