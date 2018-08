Prefeitura de Novo Progresso Convoca aprovados no Teste Seletivo de Agentes de Saúde e Endemias

A Prefeitura de Novo Progresso, através da Secretaria Municipal de Saúde, convocou no último dia 08 de agosto de 2018, todos os aprovados no Processo Seletivo Público n° 2017 visando contratação de Agentes comunitários de Saúde e Endemias.

Os aprovados [CONSULTE LISTA AQUI], devem comparecer no período de 13 a 21/08/2018, no seguinte endereço; Rua Sete de Setembro, 565, Bairro Vista Alegre, onde funciona a sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, a fim de discutir questões de lotação, devido a reajustes de teto definido pelo Ministério da Saúde.

A convocação foi assinada pela Secretária Municipal de Saúde, Giliane de Oliveira, que divulgou nota para imprensa nesta quarta-feira (08).

Veja:

Por:Redação Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...