Prefeitura de Novo Progresso decreta suspensão de eventos e determina mais medidas contra o coronavírus

Após anunciar medidas administrativas de prevenção e cuidados contra o novo coronavírus (Covid-19), a Prefeitura Municipal de Novo Progresso anunciou nesta quinta-feira (19) um decreto que determina a suspensão de eventos culturais ou esportivos que reúnam mais de 50 pessoas e outras medidas.

A decisão foi divulgada pela prefeitura após uma reunião do prefeito Ubiraci Soares (Macarrão -PL) com secretários e especialistas na tarde desta quinta-feira (18).

Foram decididas nove ações preventivas, além do que já havia sido divulgado no inicio da semana.

“O momento é de prevenção para evitar qualquer disseminação, cumprindo o que prevê o protocolo internacional”, informou Macarrão. Segundo o prefeito, as medidas são preventivas e buscam evitar a disseminação do vírus na cidade.

Por:Jornal Folha do Progresso

