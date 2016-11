Prefeitura de Novo Progresso e Lions Clube lançam Campanha ‘Outubro Rosa e Novembro Azul’ neste domingo

Neste ano, a programação especial da campanha “Outubro Rosa e Novembro Azul”, em Novo Progresso, é organizada através da parceria entre Prefeitura, Lions Clube.

E evento vai acontecer neste domingo dia 06 de Novembro na escola Valdomiro Mendes para iniciar o amplo movimento de orientação e conscientização em torno do combate ao câncer de mama e próstata.

A ação terá a parceria da Prefeitura, através das secretarias de Saúde “ com o Lions Clube, parcerias, que vão exercer um pouco mais de cidadania e romper os preconceitos de nossa cidade, dando ênfase à propagação da Medicina Preventiva e dos cuidados que devemos ter com a saúde diariamente”, excelente realização.

Doença que surge cada vez mais cedo, o câncer de mama é o tumor que mais mata mulheres no Brasil. Já em relação ao sexo masculino, é necessário chamar a atenção da sociedade para os riscos e métodos de prevenção do câncer de próstata. Somando homens e mulheres, em termos globais, o câncer é a doença que mais mata no mundo, depois das doenças cardiovasculares.

Desta forma, recomenda-se que a prevenção passe a ser feita a partir dos 45 anos se existe risco elevado para o surgimento do câncer, ou seja, casos de câncer de próstata na família e raça negra. Se não existem, o homem deve visitar o urologista anualmente a partir dos 50 anos e realizar o exame de toque e de PSA, principais meios para detectar a doença precocemente, quando as chances de cura são maiores e os tratamentos, menos invasivos.

ROSA

A idade constitui um fator de risco para o câncer de mama. A menarca precoce (idade da primeira menstruação), a menopausa tardia (após os 50 anos), ocorrência da primeira gravidez após os 30 anos e a nuliparidade (não ter filhos) são características que servem de alerta. Por isso, mulheres acima de 40 anos devem fazer o exame de mamografia regularmente e devem também cultivar o hábito do autoexame das mamas. A chance de cura da doença pode ser de 95% se diagnosticada no início.

AZUL

No caso do homem, todo ação visa promover uma mudança de paradigmas em relação à ida do homem ao médico para a realização de exames preventivos do câncer de próstata. Dados do Instituto Nacional de Câncer mostram que, no Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens (perde apenas para o câncer de pele não melanoma). As estimativas do INCA, para 2014/2015, são de cerca de 68.800 novos casos de câncer de próstata no país. O câncer de próstata ocorre principalmente em homens mais velhos. Cerca de 6 em cada 10 casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos, sendo raro antes dos 40 anos.

