Prefeitura de Novo Progresso em mãos de forasteiros

Após 23 anos de desenvolvimento sustentado, sob a inspiração e a liderança insuperáveis, pioneiros, fundadores e pessoas que chegaram no município apostando sua vida para prosperar, completados oito meses do atual Governo de Novo Progresso, são cada vez mais evidentes os sinais de algo abominável na história da cidade, exatamente agora, coincidentemente quando se aproxima do seu aniversário, os munícipes nada tem a comemorar: Quem está mandando na Prefeitura de Novo Progresso não é o prefeito Joviano de Almeida (PSL) , mas um forasteiro, o famigerado e arrogante Secretário de Governo João de Almeida (foto), aquele que o Jornal Folha do Progresso denunciou que foi preso pela PF por falsificar documentos publico, estilo comunista-stalinista sem qualquer vínculo com sentimentos e aspirações do povo de Novo Progresso. Muito pelo contrário é conspirador contra os interesses da Cidade. E o próprio Prefeito Joviano qual o sentimento que ele tem por nossa cidade, nosso povo, nossa gente?

Trazer equipe para cargos em confiança de outro estado, porque ,para que?

Não vamos longe o Secretario de Administração Luciano Goffimiltestet, que representa para sociedade progressense este homem no cargo que ocupa?

A união de forasteiro em uma prefeitura que não presta contas do dinheiro do contribuinte, o que podemos pensar?

Milhares de eleitores de Novo Progresso decepcionados com o que está acontecendo já engrossam uma onda de arrependimento, insatisfação e indignaçã, e usam as redes sociais (WhatsApp /Facebook) para se manifestarem com indignação.

Estão verificando, lastimavelmente uma verdadeira agressão ao primado político visceralmente comprometido com Novo Progresso.

De qualquer forma, os progressenses respeitam a vontade do povo que nas últimas eleições em Novo Progresso, por motivações não partidárias mas apenas por desejos de mudança, acabou escolhendo novo prefeito que foi uma decepção, agora com o vice no comando uma Vergonha:

PREFEITO JOVIANO (PSL) USA DECRETO PARA GASTAR DINHEIRO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL SEM LICITAÇÃO

Aonde estão os nossos representantes – Os Vereadores?

Dispensa de licitação por emergência em Novo Progresso – E os princípios da moralidade e impessoalidade???

Prefeito de Novo Progresso usa os vereadores – Porque se calam?

Prefeito Joviano e Secretario de Administração que são do mesmo grupo partidário (PSL), estão atuando com decreto de emergência sem calamidade.

Um fato novo agora incompetência de prefeito é motivo para decreto de emergência para burlar a legislação em Novo Progresso.

Contratos emergenciais, com dispensa de licitação, firmados entre a Prefeitura de Novo Progresso com empresas, podem se tornar alvo de representações no Ministério Público.

Olha Esta – Decreto de Estado de Emergência Financeira do Setor de Compras e Licitações- Somente para os bens necessários ao atendimento a situação emergencial para parcelas de obras e serviços que posam ser concluídos no prazo não superior à 180 dias.

DECRETO

Fica notório a tentativa do prefeito Joviano de Almeida e do secretário Luciano Goffilmitestet de burlar a licitação pública – seja por falta de planejamento ou por desvio de finalidade – em sacrifício do interesse público subjacente. (Falta as contas para anexar).

Segundo decreto da Secretaria de Administração, as dispensas de licitação foram feita de acordo com o inciso que obriga o envio do relatório para câmara municipal dar o aval. (Manifestação dos Vereadores).

Resumindo em Novo Progresso não tem catástrofe , tragédia, enchente,terremoto,vulcão,etc e a dispensa fere os princípios constitucional , que libera a não realização de um processo licitatório em caso de emergência ou calamidade pública. Ou será que os Vereadores nãos sabem? Ou já avalizaram o Decreto?

Com este Decerto a arrecadação Municipal, seu IPTU,ISS,ALVARÁ etc que vai sem transparência… Tipo meter a mão na coisa Pública…

No entanto, o decreto assinado pelo secretário Luciano Gofilmiltestet e o Prefeito Joviano de Almeida (PSL), nos serviços a serem prestados no prazo máximo de 180 dias não estão especificados qual a emergência que justifique a dispensa de licitação.

Incompetência Administrativa não é motivo para emergência publica.

Para um entendedor fica claro que , a Prefeitura Municipal praticou ato de improbidade administrativa, uma vez que, conforme a legislação , a administração pública está em desacordo com os preceitos legais para o contrato emergencial de licitação.

O somatório das despesas assumidas em caráter emergencial, desde o decreto assinado em 31 de julho de 2015 , na Secretaria Municipal de Administração, podem totalizar a milionária quantia de mais de R$ 1 milhão de reais? Fatos estes, que precisam ser esclarecidos e a fonte de esclarecimento são os vereadores que se acovardam e sequer cobram as constas da prefeitura , o prefeito nunca prestou contas dos oito meses nem para o população, Câmara e tribunal e contas -TCM-PA.

Uma dica antes de pagar seus impostos municipais pensem duas ou três vezes.

JUSTIÇA SEJA FEITA!

Fonte: Adecio Piran

