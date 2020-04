Prefeitura de Novo Progresso em Medidas de Prevenção ao COVID-19 adia volta as aulas- antecipa ferias de julho

O Comitê de Prevenção ao COVID-19 – implementado pelo prefeito e pela Secretaria de Saúde Municipal – informa que ficam estabelecidas alterações no fluxo dos atendimentos e serviços prestados pela Prefeitura. O atendimento presencial é interno.

A partir desta quinta-feira (15/04), ficam suspensas – por 15 dias – as aulas e antecipa o recesso (ferias de Julho) nos estabelecimentos de ensino da Rede Municipal de Educação. A medida é preventiva e corrobora para que o município de Novo Progresso atue em consonância com todos os procedimentos adequados à prevenção do contágio comunitário do novo coronavírus (COVID-19).

Em ação conjunta com todos os departamento públicos e por recomendação do Ministério Público, a Prefeitura de Novo Progresso estabeleceu que os eventos públicos, em especial os eventos escolares, estão suspensos até segunda ordem.

Outra medida é a intensificação do plantão dos profissionais da Saúde e a solicitação para que as pessoas somente procurem o Centro Médico Hospitalar em casos de urgência e emergência. Os demais atendimentos permanecem nas Unidades Básicas de Saúde.

