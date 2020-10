Prefeitura de Novo Progresso entrega licenças para Redes de Distribuição Rural de Energia Elétrica a Equatorial Energia.

(Foto:Divulgação Semma-NP) – A Prefeitura de Novo Progresso deu importante passo para resolver os problemas de fornecimento de energia elétrica as comunidades rurais, com a emissão das Licenças (LP, LI, ASV) para 16 Redes de Distribuição Rural de Energia Elétrica a Equatorial Energia.

Na manhã desta quinta-feira (16), o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Adecio Piran , entregou ao representante das Equatorial Energia do Pará , as licenças LP –(Licença Previa) LI (Licença de Instalação) e ASV (Autorização Supressão Vegetal) , essas concessões fazem parte da Rede de Distribuição Rural ( RDR) , e visa à instalação da extensão elétrica rural nas comunidades. As licenças tiveram esforço mutuo, servidores e técnicos da SEMMA-NP (Secretária de Meio Ambiente) de Novo Progresso, não mediram esforços em dedicação a este compromisso, a meta foi suprida e as licenças entregues.

A Rede de Distribuição Rural – RDR, está dentro do Programa Luz Para Todos, que abrangerá 352 quilômetros, ou seja, as comunidades mais distantes serão beneficiadas com energia elétrica. Com isso, a concessionária já pode iniciar as obras de instalação da extensão de energia rural.

Veja lista

Vicinal Palmeira 8,9 km

Vicinal São José 9,6 km

Vicinal Curua 37.43 km

Vicinal Diamantina Parte 01 14,2 km

Vicinal São Domingo 16,2 km

Vicinal Mutuaca Parte 1 – 15,0 km

Vicinal Mutuaca Parte 2 – 25,7 km

Vicinal Gilmar Gomes da Cunha 29,9 km

Vicinal Ramal Tagllalena 8,5 km

Vicinal Irmãos 3,29 km

Vicinal km 1000 Parte 1 – 30,8 km

Vicinal km 1000 Parte 3 – 19,8 km

Vicinal km 1000 Parte 4- 28,7 km

Vicinal km 1000 Parte 5 – 32,6 km

Vicinal km 1000 Parte 6 – 31,2 km

Vicinal km 1000 Parte 7 – 40,5 km

Vale ressaltar que essa energia rural, foi uma luta do Prefeito Macarrão (PL), juntos com os vereadores, que acompanharam o Prefeito, em inúmeras visitas aos diretores da ainda antiga Rede Celpa, hoje Equatorial Energia e ao conselho gestor em Belém.ANA CAROLINA HACHBARTH

O Engenheiro Florestal Everton Breus e Engenheira Ambiental Ana Carolina Hachbarth da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foram os responsáveis em analisar os projetos de concessão e participaram também da entrega.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

