Prefeitura de Novo Progresso ganha 2 caixas eletrônicos do banco Bradesco

(Foto:Jornal Folha do Progresso)- Um grande avanço para os servidores e população que poderá usufruir dos serviços disponível no sistema do banco Bradesco naquele local.

Depois de muitos anos a Prefeitura de Novo Progresso vem melhorando a vida dos servidores e da população com instalação de dois caixas eletrônicos do Banco Bradesco nas dependências da prefeitura. O convênio foi assinado ainda no inicio do ano, pelo Prefeito Macarrão (PSC) , nesta semana as caixas já foram instalados e os equipamentos já estão configurados e prontos para utilização.

O Caixa Eletrônico Bradesco é uma demanda bem antiga em nossa cidade, e certamente beneficiará tanto os funcionários, como a população local, já que os bancos fecham suas portas de acesso aos caixas eletrônicos às 22hrs.

Os usuários terão acesso nos terminais automáticos ao serviço de saques, cadastro de recarga para telefone pré-pago, pagamentos, consulta de saldos e extratos, entre outros serviços.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...