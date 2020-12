Prefeitura de Novo Progresso inaugura nova instalação de escola em Alvorada da Amazônia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Agora passa a funcionar com toda estrutura renovada, com um amplo espaço de excelência para toda a comunidade de Alvorada da Amazônia. A escola pública tem ensino gratuito e tem por finalidade garantir a real aprendizagem dos seus educandos.

A prefeitura de Novo Progresso, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou no sábado dia 19 de Dezembro, a nova instalação do EMEIEF Dr Cleo Bernardo [ unidade escolar], com a presença de várias autoridades e grande público da comunidade de Alvorada da Amazônia.

You May Also Like