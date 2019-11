Prefeitura de Novo Progresso inaugurou duas escolas na zona rural, neste sábado (16)

(Foto:Ascom Prefeitura)- Cerca de 300 pessoas serão beneficiadas com os investimentos de infra estrutura na educação do município

A Prefeitura de Novo Progresso está construindo escolas na zona rural, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida dos estudantes, professores e comunitários em geral. Neste sábado (16) , duas escolas foram inauguradas,sendo uma no Assentamento Santa Júlia outra no Assentamento Nova Fronteira.

A escola de Municipal de Educação Infantil de Ensino Fundamental Presidente Vargas foi a primeira à ser inaugurada no Assentamento Santa Julia, o custo da obra foi de R$ 224,751,19 (Duzentos e vinte e quatro mil,setecentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos, com recurso FNDE.



A escola Municipal de Educação Infantil de Ensino Fundamental MIGUEL RODRIGUES DA SILVA, no Assentamento Nova Fronteira , teve orçamento inicial de R$ 224,750,59 (Duzentos e vinte e quatro mil,setecentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), financiada pelo FNDE e tem padrão PAR (Plano de Ações Articuladas). [O Plano de Ações Articuladas (PAR) é uma estratégia de assistência técnica e financeira iniciada pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, fundamentada no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que consiste em oferecer aos entes federados um instrumento de diagnóstico e planejamento de política educacional, concebido para estruturar e gerenciar metas definidas de forma estratégica, contribuindo para a construção de um sistema nacional de ensino.

Ambas em material de alvenaria. Aproximadamente 300 pessoas serão beneficiadas. Além da escola, toda uma infra estrutura de apoio está sendo instalada, como rede de energia elétrica, para atender as escolas e comunidades , com o objetivo de que a escola seja o centro das atenções de cidadania da sociedade local, nas áreas mais distantes da sede do município.

Na inauguração marcou presença da Secretaria de Educação Juliana Bertol, Presidente da Câmara Municipal Vereador Chico Souza , vereadores, secretário José Lopes de Obras Públicas e membros da comunidade local.

