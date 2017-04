Prefeitura de Novo Progresso inicia mutirão de serviços na comunidade Alvorada da Amazônia

A Prefeitura de Novo Progresso segue seus trabalhos e ações em prol da população.

Hoje (24/04) a secretaria de obras está na comunidade iniciando os trabalhos como: limpeza em geral, manutenção e recuperação das ruas e vicinais próximas, substituições de lâmpadas queimadas, roçagem, capinagem, retirada de lixos e entulhos.

Já nos dias (27 e 28/04) todas as secretarias municipais estarão atendendo na Comunidade no horário normal de funcionamento da prefeitura, sem prejudicar o atendimento na sede do município.

O prefeito Ubiraci Soares estará presente no mutirão nos dias (27 e 28/04) e afirmou que as ações como essa ajudam a melhorar a imagem do município. “Faço questão de participar e dar o exemplo.”

“Precisamos estar juntos as comunidades, para ouvir suas cobranças e seus anseios” afirmou.

Além das secretarias municipais, o mutirão contará com a participação da Câmara Municipal de Vereadores que realizará uma sessão no sábado (29/04) a partir das 19:30 horas no Clube dos idosos, finalizando o mutirão.

A Secretaria de Obras permanecerá na Comunidade por mais alguns dias, até que seja finalizado todos os trabalhos necessários.

Fonte: Claudinho Leite/ASCOM/PMNP.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

