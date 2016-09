Prefeitura de Novo Progresso – Juramento à Bandeira será dia 29

(Foto Ilustrativa) – A junta de serviço Militar de Novo Progresso informa a todos os alistados quanto à data do juramento à Bandeira, que será na quinta-feira 29 de Setembro as 08h00mn no auditório da COMINPRO.

Este é o ultimo dia para as pessoas que fizeram o alistamento Militar e ainda não prestou o compromisso a Bandeira. Após receberão o certificado de dispensa de incorporação, documento que comprova que estão em dia com as obrigações militares.

Os jovens, dispensados do Serviço Militar e que encaminharam a 1ª via do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) na Junta de Serviço Militar do Município devem comparecer para a solenidade.

Os jovens devem comparecer às 8h no auditório da COMINPRO , munidos do certificado de alistamento militar para receber as informações para o compromisso à Bandeira, que ocorrerá em solenidade aberta ao público às 9h.

A cerimônia de juramento à Bandeira é uma solenidade prevista no artigo 217, do Regulamento da Lei do Serviço Militar, na qual o cidadão que foi dispensado da prestação de Serviço Militar inicial assume, frente ao símbolo máximo da Pátria, o compromisso de que se apresentará imediatamente em caso de uma convocação de emergência pelo Exército.

Mais informações pelo telefone (093) 98124-1776 com Janete.

Por Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...