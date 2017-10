Prefeitura de Novo Progresso realiza prova para conclusão de ensino fundamental e médio.

Nos dias 21, 22 e 23 de Outubro na escola Tancredo Neves foi realizada a prova CEEJA que tem como objetivo concluir o ensino fundamental e médio de jovens e adultos com idade não compatível com a fase do ensino. Esta prova é uma realização da SEDUC/PA em parceria com a Prefeitura Municipal de Novo Progresso.

Uma equipe com 5 profissionais da educação se deslocaram de Santarém para a aplicação das avaliações. A prova foi dividida em 4 etapas:

-No Sábado à noite foram dada as avaliações de Matemática.

-Domingo pela manhã foi Ciências Humanas.

-No Domingo a tarde, linguagens, códigos e redação (que equivale à Português) e na Segunda feira a noite foi avaliado a área de Ciências Naturais.

A correção das provas acontecerá em Santarém e os resultados serão divulgado pela Secretaria Municipal de Educação assim que estiverem prontos.

A Coordenadora de Ensino Permanente da Seduc/PA Enir Cristina que coordenou essa avaliação, nos explicou que os alunos que não conseguiram ser aprovados em todas as áreas da prova, depois de 4 meses poderão refazer as disciplinas em que não foram felizes.

Perguntada sobre a possibilidade de no ano que vem ter uma nova edição do CEEJA a Secretaria de Educação de Novo Progresso Juliana Bertol informou que depois de divulgado os resultados os educadores se reunirão para avaliar este evento e saber se no ano de 2018 terá demanda de candidatos suficientes para uma nova edição.

