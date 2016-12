Prefeitura de Novo Progresso-Salário em dia e finaliza gestão marcada pelo respeito e valorização do servidor

O prefeito de Novo Progresso , Ubiraci Soares (PSC), Vem cumprindo com o pagamento do salário dos servidores municipais em dia.

Segundo Macarrão, o pagamento dos salários dentro do mês trabalhado sempre foi prioridade durante todos os meses de sua gestão, mesmo com a crise econômica que atinge inúmeros estados e municípios brasileiros. Neste mês, a folha de pagamento é de aproximadamente R$ 5,3 milhões, em valores líquidos.

“Nós cumprimos o nosso compromisso com os servidores. Pagamos 100% das folhas em dia e cumprimos com o 13º salário. Creio que isso foi um ganho importante para os servidores e para o município, porque salário em dia e condições de trabalho estimulam os servidores a desempenhar melhor o seu papel na administração pública”, afirmou o prefeito.

As medidas são reflexos de uma boa administração, que reconhece os servidores como principal patrimônio da Prefeitura de Novo Progresso e atua na busca por estimular o fomento da economia local, especialmente nesta época de crise.

A reportagem buscou opinião na rua , para saber como anda a gestão do atual prefeito Macarrão, em conversa com comerciante encontramos a resposta – “Pagar os servidores que vão colocar o dinheiro para circular neste momento tão delicado, melhora a possibilidade de o comércio ter um maior lucro e, consequentemente, o município ter maior arrecadação de impostos sobre serviços. É o governo intervindo na renda, que volta ao mercado e depois volta para o governo através do imposto”, explicou comerciante Evandro Dias.

Faz tempo que não tínhamos um final de mandato tranqüilo, em nosso município, pelo que observamos pelo menos os servidores e os fornecedores pararam de reclamar, isto é muito bom para cidade, disse o varejista Evandro.

Para o Prefeito Macarrão as dificuldades existem, mais priorizar o servidor do município foi sua dedicação, como uma pessoa vai trabalhar se não recebe o salário, indagou o prefeito! Em meu governo isto é prioridade,disse.“Os servidores sempre tiveram tratamento diferenciado na nossa gestão. Sempre priorizamos o pagamento da folha e das recomposições salariais, para depois realizarmos o pagamento das demais despesas da prefeitura. Pagamos muitas divida da gestão anterior, o município tava um caos hoje está finalizando o ano com as contas praticamente controladas, afirmou Macarrão.

“O intuito de tudo o que nós fizemos em prol da valorização do servidor, ao longo desses oito meses, foi prestar o melhor serviço à sociedade, porque são os servidores que representam o Executivo Municipal no dia a dia, concluiu Prefeito.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

