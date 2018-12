Prefeitura de Novo Repartimento divulga concurso com 307 vagas e salários de até quase R$ 4 mil

As chances são destinadas para candidatos de todos os níveis de escolaridade. (Foto: Reprodução)

A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, no sudeste paraense, abriu concurso público com 307 vagas, sendo 223 para contratação imediata e as restantes para formação de cadastro reserva. Os salários iniciais oferecidos variam de R$ 973,74 a 3.621,62.

COMO PARTICIPAR

Os interessados devem se inscrever entre os dias 13 e 14 de dezembro de 2018, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Brasil, esquina com a Rua Costa Rica, lote 5 e 6, quadra 1, bairro Vale do Sol, em Novo Repartimento.

PREPARAÇÃO

ETAPAS

A seleção será composta pelas seguintes etapas: prova objetiva, prova prática, análise de títulos e/ou entrevista. A aplicação da prova objetiva será realizada na data prevista de 21 de dezembro de 2019.

