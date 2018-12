Prefeitura de Rondon do Pará – PA divulga dois novos Processos Seletivos

Com inscrições presenciais, seleções buscam admissão de profissionais com formação nos níveis Médio e Superior.

Em busca da contratação de profissionais com formação de nível Médio e Superior, a Prefeitura de Rondon do Pará, no Estado do Pará, divulga por meio do Diário Oficial dos Municípios do Estado dois novos Processos Seletivos.



As oportunidades disponíveis são para os cargos de Agrônomo (1); Analista Ambiental (2); Técnico Ambiental (2); Instrutor de Artes Cênicas (4) e Instrutor de Músicas (2), os quais devem atuar em jornadas de 40h semanais, com remunerações que variam de R$ 1.075,82 a R$ 1.909,93 ao mês.

Os interessados podem inscrever-se no período de 25 a 26 de janeiro de 2019 por meio do endereço eletrônico www.rondondopara.pa.gov.br.

A classificação dos candidatos vai acontecer por meio de análise documental e curricular e entrevista, conforme as especificações contidas nos editais nº 02 e 03/2018 que podem ser consultados em nosso site.

Estes Processos Seletivos têm validade pelo período de seis meses, com possibilidade de prorrogação por tempo semelhante para ambos.

Fonte:PCI Concursos/Jornalista: Helena Pellim

