Prefeitura de Santarém abre processo seletivo para contratação de temporários

O edital pode ser acessado no site da PMS (www.santarem.pa.gov.br). A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada por meio de entrega da ficha de inscrição (anexa ao edital), no período de 15/02/2017 a 17/03/2017, das 8h às 14h, unicamente na PTTS, localizada na Avenida Cuiabá, 661, bairro da Liberdade, em Santarém (PA).

A Prefeitura Municipal de Santarém (PMS), por meio da Coordenadoria do PAC/Social/Seção de Recursos Humanos da Secretária Municipal de Infraestrutura (Seminfra), abre inscrições para Processo Seletivo Simplificado destinado para contratação e seleção temporária de 80 profissionais em nove áreas diferentes. A intenção é atender a necessidade de reestruturar a equipe do PAC/Social.

