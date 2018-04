Prefeitura de Santarém convoca aprovados no cadastro de reserva. Veja a lista aqui! (Foto: Divulgação) – Na tarde da última segunda-feira (02), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Santarém publicou o edital de convocação para 17 candidatos aprovados no cadastro reserva do PSS 001/2018, para preenchimento de vagas existentes nos cargos de professor de educação especial na região cidade.

Os candidatos aprovados, tem os dias 03 e 04 de abril de 2018, no horário de 8h às 14h, para adoção dos procedimentos de lotação/contratação junto ao setor de atendimento de educação especial da Semed. Acesse o edital clicando aqui.

Veja a lista dos aprovados:

O não comparecimento dos aprovados nos dias e horários estabelecidos no edital, acarretará na eliminação e recusa tácita ao procedimento de contratação.

