Prefeitura de Santarém paga restante da folha de julho e injeta mais R$ 20 milhões na economia

(Foto:Reprodução) – Apesar da crise econômica nacional e das dificuldades para a arrecadação municipal, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças (Semgof), tem buscado todos os esforços para cumprir seu compromisso com o servidor e continuar honrando os pagamentos em dia.

O recurso total liberado foi de R$ 20.089.277,80, que vai movimentar a economia e ajudar a combater os maléficios trazidos pela pandemia.

Nesta quinta-feira (30/07), foram efetuados os pagamentos dos servidores lotados nas secretarias: Semap, Semdec, Semtras, Semed, SMT, Semma, Semtur, Seminfra, Semc e Semgof e Semsa/tesouro.

No dia 24 de julho receberam os servidores inativos/ pensionistas e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). As folhas dos programas da saúde (MAC, PAB e Vigilância Sanitária) serão pagas quando forem efetuados os repasses do governo federal.

A secretária de Finanças, Josilene Pinto, ressaltou que o pagamento em dia do servidor é uma demanda prioritária da gestão. “Uma das determinações do nosso prefeito Nélio é que se faça a devida reserva no financeiro, para garantir o pagamento do servidor público municipal em dia. Estamos ao longo desses anos mantendo os pagamentos atualizados”, disse.

Para o prefeito Nélio Aguiar, a metodologia de gestão adotada no início de seus governo equilibrou financeiramente a máquina administrativa o que possibilita que os compromissos sejam honrados de forma antecipada. Uma maneira também de combater os estragos da pandemia em nossa economia.

“Fizemos o dever de casa e agora estamos colhendo os frutos. Enquanto cidades estão demitindo e cortando salários estamos pagando antes do dia 5 e ajudando a nossa economia a se fortalecer novamente. Fizemos primeiro o pagamento da folha da Educação e agora o restante das Secretarias. Juntos vamos vencer e continuar no caminho certo”, disse Nélio Aguiar.

Por:RG 15 / O Impacto com informações da Agência Santarém

