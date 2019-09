Prefeitura de Tailândia (PA) abre 500 vagas temporárias para vários níveis

Salários variam entre R$ 998 e R$ 11.631,57. Seleção será por meio de prova objetiva de múltipla escolha, que será realizada no dia 17 de novembro.(Foto:Reprodução)

A Prefeitura de Tailândia, no Pará, está com inscrições abertas até o dia 10 de outubro para o concurso que visa o preenchimento de 500 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior. A validade do concurso público é de dois anos. As inscrições podem ser feitas pelo site.

Os salários variam entre R$ 998 e R$ 11.631,57, de acordo com o cargo e a jornada de trabalho, com 5% do total de vagas reservadas aos portadores de deficiência.

A seleção será por meio de prova objetiva de múltipla escolha para todos os candidatos inscritos, que será realizada no dia 17 de novembro, e prova de títulos para os candidatos aos cargos de nível superior.

Vagas

Ensino Fundamental incompleto:

Merendeira

Servente

Auxiliar de vigilância

Carpinteiro

Coveiro

Encanador

Gari

Jardineiro

Operador de máquinas pesadas

Operador de roçadeira

Patroleiro de terraplanagem

Pedreiro

Pintor

Servente de obras

Ensino Fundamental completo:

Agente de disciplina escolar

Auxiliar de mecânico

Borracheiro

Eletricista

Lanterneiro/funileiro

Mecânico de máquinas pesadas

Mecânico de veículos a diesel

Mecânico de veículos a gasolina

Motorista

Motorista de ambulância

Tratorista

Nível Médio ou Técnico:

Agente de fiscalização

Agente de vigilância sanitária

Assistente administrativo escolar

Assistente de sala de aula

Auxiliar administrativo

Auxiliar de biblioteca

Auxiliar de saúde bucal

Operador de informática

Secretário escolar

Agente fiscal ambiental

Agente tributário

Técnico agrícola

Técnico ambiental

Técnico de laboratório

Técnico em agrimensura

Técnico em agropecuária

Técnico em edificações

Técnico em enfermagem

Técnico florestal

Técnico em saúde bucal

Ensino Superior

Técnico em Artes Visuais, Dança, Desporto, Educação Ambiental

Assistente social

Bibliotecário

Enfermeiro clínico

Engenheiro agrônomo

Ambiental

Florestal

Sanitarista

Farmacêutico bioquímico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico clínico geral

Médico veterinário

Nutricionista

Professor de educação infantil

Ensino fundamental anos iniciais, de artes, de ciências, de educação física, de ensino religioso, de geografia, de história, de informática, de inglês, de matemática, de português, psicólogo e técnico de suporte pedagógico.

Serviço

Concurso da Prefeitura de Tailândia

Inscrições: até 10/10, no site www.fundacaocetap.com.br

Taxa: entre R$ 55 e R$ 90

Salário: entre R$ 998 e R$ 11.631,57

Vagas: 500.

