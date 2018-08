Prefeitura de Tapurah/MT abre concurso público com salários de até R$ 15 mil; Não perca!

As vagas serão destinadas para candidatos com todos os níveis de escolaridade. (Foto: Agência Brasil/Arquivo) – A Prefeitura Municipal de Tapurah, no estado do Matro Grosso, abriu concurso público para preenchimento de 54 vagas, além de cadastro de reserva, para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os vencimentos variam entre R$ 1.167,97 e R$ 15.606,85.

OPORTUNIDADES

As vagas são distribuídas entre os cargos de agente de serviços gerais, agente de serviços públicos, agente operacional do DAE, apoio administrativo de nutrição escolar, assistente social, auditor de controle interno, auxiliar de saúde bucal, borracheiro, coveiro, cozinheiro, eletricista automotivo, eletricista predial, enfermeiro, engenheiro sanitarista, fiscal de obras e posturas, fiscal de tributos, fonoaudiólogo, lavador/ lubrificador, leiturista, mecânico, médico clínico geral, motorista de veículos leves, motorista de veículos pesados, nutricionista, odontólogo, operador de máquinas pesadas, padeiro, pedreiro, professor pedagogo, professor de língua inglesa, professor de língua portuguesa, professor de matemática, professor de história, professor de geografia, psicólogo, psicopedagogo clínico e institucional, recepcionista, técnico de desenvolvimento infantil, técnico de laboratório, técnico em enfermagem, técnico esportivo e vigia.

INSCRIÇÕES

Os interessados podem se inscrever até às 23h59min do dia 9 de agosto de 2018. As inscrições devem ser realizadas pela internet. As taxas variam entre R$ 25 e R$ 50.

PREPARAÇÃO

AVALIAÇÃO

O certame será composto por provas objetivas, aptidão física, prova prática e avaliação de títulos. A data da prova objetiva está prevista para o dia 9 de setembro de 2018. Os locais de realização de prova estarão disponíveis a partir do dia 17 de agosto. Os candidatos terão acesso aos gabaritos provisórios a partir das 17h do dia 10 de agosto, através do site da organizadora do concurso.

Confira o edital completo.

