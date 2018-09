Prefeitura de Tomé-Açu continua ocupada por indígenas

Grupo reivindica melhorias na saúde e educação

(Imagem- Google Maps) – A sede da prefeitura de Tomé-Açu, nordeste paraense, segue ocupada desde o final da manhã desta segunda-feira (10) por indígenas da etnia Tembé que pedem melhorias na saúde e educação dos povos. Eles também reivindicam pagamento de salários atrasados e denunciam demissões de professores.

Os indígenas dizem que estão com salários atrasados dede julho do ano passado, além disso, alegam que obras destinadas a saúde e educação das aldeias já estariam com verbas liberadas, porém as obras ainda não foram iniciadas.

Por meio de nota, a prefeitura disse que a saúde indígena é atendida pela Secretaria Nacional de Saúde Indígena (Sesai), que tem um polo em funcionamento no município. A prefeitura também nega demissão de servidores e salários atrasados.

“Esse movimento é tão somente para dar visibilidade ao líder indígena Paratê, candidato a deputado estadual, finaliza.

Por: Portal ORM 11 de Setembro de 2018 às 08:14 Atualizado em 11 de Setembro de 2018 às 08:19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...