Prefeitura de Trairão-PA oferta 223 vagas com salários de até R$ 3,7 mil

A Prefeitura de Trairão, no estado do Pará, anunciou que vai abrir ainda neste mês de julho, as inscrições do seu mais novo processo seletivo simplificado que visa a contratação de servidores temporários.

O certame vai preencher 223 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior para lotação em várias secretarias municipais.

Segundo o edital , as vagas são para assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de saúde bucal, agente de endemias, assistente social, bibliotecário, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, motorista de veículos leves, motorista de ônibus escolar, microscopista, odontólogo, orientador social e pedagogo, cozinheira, psicólogo, professor de educação especial, professor pedagógico séries iniciais, técnico de enfermagem, técnico em radiologia, terapeuta ocupacional, vigia, vigia de patrimônio educacional.

De acordo com o documento publicado, os vencimentos variam entre R$ 998,00 e R$ 3.696,97.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 08 e 12 de julho, nas dependências da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Fernando Guilhon, s/nº, Bairro Bela Vista, Município de Trairão-PA.

As avaliações dos candidatos serão feita por meio de análise curricular, onde serão conferidas a titulação acadêmica, tempo de serviço e a capacitação. O resultado final do processo será publicado no site da Prefeitura de Trairão ou no Mural Oficial do Município.

Este seletivo terá prazo de validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

